Фильм «Тренер» Данилы Козловского получит господдержку

Попечительский совет Фонда кино 22 июня определил список проектов отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году.

Всего таких фильмов 16, причем только шесть из них получат безвозвратную поддержку. На условиях стопроцентной возвратности средств поддержат два проекта. Остальным субсидию выделят по смешанной схеме.

Футбольный проект «Тренер» получит безвозвратную поддержку. Также Фонд кино решил профинансировать фильмы «Притяжение-2» Федора Бондарчука, «Трезвый водитель» Резо Гигинеишвили, продолжения картин «Елки», «О чем говорят мужчины», «СуперБобровы» и другие.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 2 июня прошли съемки сцены из фильма «Тренер» с участием Данилы Козловского. Новороссийский ФК «Черноморец» переименовали для съемок фильма в «Метеор».

Картина выйдет в прокат в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу в России.

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