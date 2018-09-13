Фильм-участник Каннского кинофестиваля «Марапацуца» покажут на «Кубань 24»

Первый показ состоится 15 сентября в 11:15.

Он создан на основе картин заслуженного художника России Сергея Воржева, работающего в жанре этнического сюрреализма. По сюжету короткометражки старый казак мечтает о прекрасной девушке, к которой отправляется на диковинном летательном аппарате «Марапацуца».

Игорь Гаркушенко создавал мультфильм больше года. В 2017 году картина приняла участие в 70-м Каннском кинофестивале в программе ShortFilmCorner.

«Фильм участвовал не только в Каннском кинофестивале, но и в ряде других зарубежных и российских смотрах. Сейчас его фестивальная судьба подходит к концу, и мы приняли решение показать ленту на кубанском телеканале — хотим, чтобы его увидело как можно больше наших земляков, которые давно об этом просят», — рассказал продюсер Алексей Двоеглазов.

«Марапацуца» покажут на «Кубань 24» несколько раз.

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