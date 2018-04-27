Фильм уроженки Краснодара Мещаниновой попал в основной конкурс «Кинотавра»

Кинофестиваль пройдет в Сочи со 2 по 10 июня.

Новая режиссерская работа Наталии Мещаниновой, картина «Сердце мира», попала в конкурсную программу «Кинотавра». Об этом стало известно 27 апреля.

«В центре сюжета — Егор, который работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи», — говорится в описании ленты.

В российский прокат «Сердце мира» выйдет 27 сентября.

Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко, снятый по сценарию Мещаниновой, также попал в основной конкурс смотра.

С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кинотавр-2018» откроет фильм Кирилла Серебренникова «Лето».

В 2017 году Гран-при фестиваля получила картина Бориса Хлебникова «Аритмия», снятая по сценарию Мещаниновой. «Аритмия» также завоевала пять наград премии «Ника», в том числе за сценарий.

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