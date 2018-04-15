Фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил кинопремию «Золотая арка»

Работа российского режиссера Андрея Звягинцева стала лучшим игровым фильмом по версии международной кинопремии «Восток-Запад. Золотая арка».

Кинокартина также удостоена приза за лучшую режиссуру.

Церемония награждения прошла в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. Кинопремия «Золотая арка» вручается лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии за достижения в области киноискусства, сообщают «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее «Нелюбовь» завоевала премию «Сезар» и приз жюри Каннского кинофестиваля. Фильм также номинировали на премии BAFTA и «Золотой глобус» и «Оскар».

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