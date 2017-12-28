Фильмы «Аритмия» и «Большой» стали фаворитами премии «Золотой орел»

28 декабря в 20:56

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила список номинантов за 2017 год.

Фаворитами премии «Золтой орел» стали картины «Аритмия» и «Большой», которые получили по семь номинаций.

За звание «Лучший фильм» поборются картины «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Салют-7» Клима Шипенко. На звание лучшего режиссера претендуют Хлебников, Тодоровский и Звягинцев.

Награду за лучшую женскую роль в кино могут получить Ирина Горбачева, Алиса Фрейндлих и Марина Неелова, а за лучшую мужскую — Александр Яценко, Евгений Миронов и Владимир Вдовиченков.

Церемония награждения пройдет в январе 2018 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Аритмия» стал победителем «Кинотавра» в Сочи.

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