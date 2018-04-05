Фильмы «Тренер» и «Движение вверх» покажут на телерынке в Каннах

05 апреля в 14:44

«Роскино» представит телевизионные проекты, фильмы и анимацию на международном рынке телевизионного и цифрового контента, который пройдет с 9 по 12 апреля во Франции.

«Централ Партнершип» покажет драмы «Движение вверх» Антона Мегердичева, «Тренер» Данилы Козловского и «Большой» Валерия Тодоровского. Компания также представит фантастический приключенческий военный кинофильм «Рубеж» Дмитрия Тюрина и исторический экшн «Коловрат» Джаника Файзиева, а также полнометражный анимационный фильм «Фиксики: Большой секрет».

Впервые на международном рынке компания Russian World Vision представит комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», продолжит переговоры по исторической картине «Первые» и военному фильму «Танкисты», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Роскино».

На кинорынке «Икс медиа диджитал» заявит анимационные проекты «Жила была царевна», «Грузовичок Пик», «Капитан Кракен и его команда», «Тачки, Тачки» и «Мы идем по лесу». AA Studio привезет мультсериал про говорящих животных «Десять друзей Кролика», мультсериал «Паровозик Тишка» и находящийся в производстве анимационный сериал «Гав-Мяу».

Компания Wizart представит сериалы «Йоко» и «Снежные истории».

Телерынок MIPTV в Каннах проводится ежегодно в апреле и собирает более 10 тыс. участников — профессионалов в сфере телевидения, цифровых.

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