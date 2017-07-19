Финал конкурса по брендированию курортов Кубани пройдет в конце июля

В очный этап прошли 32 проекта. Они были отобраны экспертной комиссией.

Теперь авторам проектов предстоит их публичная защита. Победителей в девяти номинациях определят голосованием. В конкурсе наряду с профессионалами сферы маркетинга и рекламы приняли участие студенты и школьники.

Работы посвящены созданию стилизованных брендов курортных территорий, картам лояльности «Добрый Юг», фестиваля народных культур Кубани, организации маршрутов по знаковым местам Краснодарского края, развитию инклюзивного туризма, глэмпинга («гламурного кэмпинга»).

Имена победителей станут известны во время официальной церемонии подведения итогов регионального конкурса в сфере маркетинга и брендинга курортов Кубани.

Проведение финала запланировано на конец июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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