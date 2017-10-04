Финалисты конкурса «Учитель года России» посетили сочинский «Сириус»

Педагоги приехали в образовательный центр, чтобы обсудить современные тенденции развития образования и познакомиться с деятельностью «Сириуса».

Для участников состязаний провели экскурсию по Парку науки и искусства. Гостей познакомили с оборудованными лабораториями, в которых осуществляется проектная и научно-исследовательская деятельность воспитанников центра и их научных руководителей, а также с экспозициями и выставочными залами, музыкальными и балетными классами.

Педагоги также побывали в актовых залах, библиотеке, на спортивных и досуговых площадках. Больше всего гости интересовались возможностью открытия региональных центров на примере «Сириуса» и планами центра по расширению списка изучаемых дисциплин по трем основным направлениям: науке, искусству и спорту, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 3 октября назвали пятерку финалистов конкурса «Учитель года России — 2017».

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