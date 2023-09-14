Прямые и косвенные финансовые потери Пакистана от международного терроризма составили примерно 115 миллиардов долларов.

Об этом посол России в Пакистане Данила Ганич заявил на семинаре, прошедшем в Исламабадском институте политических исследований.

По его словам, Россия высоко ценит вклад Пакистана в борьбу с терроризмом:

«Мы знаем, что страна, которая больше всего пострадала от терроризма, — это Пакистан. По имеющимся у меня сведениям, в результате теракта погибло 80 тысяч человек. Существуют разные оценки экономических потерь Пакистана.

Однако, по мнению некоторых из них, с начала международной войны с терроризмом в 2001 году Пакистан прямо и косвенно потерял 115 миллиардов человек, понес потери около одного доллар.