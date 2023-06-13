Финляндия официально завершила процесс вступления в НАТО

Финляндия объявила о подписании декларации о военной интеграции в НАТО. Об этом сообщили в Силах обороны Финляндии.

Церемония подписания декларации состоялась в присутствии Президента Финляндии Саули Ниинистё.

Отмечается, что официальная стадия завершена. подходит к концу. , военная интеграция с НАТО будет продолжаться еще много лет после завершения процесса.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистио объявил, что страна вступила в Североатлантический альянс и вступила в новый эпохи в своей истории. По его словам, это решение связано с желанием финнов «жить в мире и строго защищать своих соотечественников», которые будут продолжать работу и координировать свои усилия с Североатлантическим альянсом. Он добавил, что вступление в НАТО позволит стране «с уверенностью смотреть в будущее».