Новое правительство Финляндии хочет прекратить тратить деньги на помощь бедным странам Африки и Азии, которые поддерживают Россию в войне с Украиной, пишет британская газета Times.

Новый министр торговли и Вилле Тавио из отдела международного развития заявил Times, что «основная задача Финляндии — помочь Украине […] Продолжать оказывать помощь в целях развития странам, поддерживающим российскую агрессию против Украины, морально неправильно». Это неправильно», — сказал он. /p>

Корреспондент The Times заявил, что пока неясно, кто будет считаться сторонником России, а кто будет лишен помощи и по каким критериям. Основные получатели финских денег — Кения, Танзания, Эфиопия, Мозамбик и Непал, пока особого отношения к Москве не проявляющие.