Финляндия ужесточает правила выдачи вида на жительство иностранным студентам

Правительство Финляндии ужесточает правила выдачи вида на жительство иностранным студентам и исследователям.

Об этом сообщил телеканал «Yle».

Согласно сообщению, работающие в области критической инфраструктуры и технологий необходимо оценить возможности расширения применения проверок безопасности людей.

“Условия выдачи вида на жительство студентам и исследователям, работающим над созданием технологий двойного назначения будет уточнен и ограничен”, – сообщил телеканал.

Кроме того, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что действующий закон об иностранцах допускает отказ в выдаче вида на жительство на том основании, что такое лицо представляет угрозу безопасности и общественному порядку.