Финляндия ужесточает правила выдачи вида на жительство иностранным студентам

Правительство Финляндии ужесточает правила выдачи вида на жительство иностранным студентам и исследователям.
Об этом сообщил телеканал «Yle».
Согласно сообщению, работающие в области критической инфраструктуры и технологий необходимо оценить возможности расширения применения проверок безопасности людей.
“Условия выдачи вида на жительство студентам и исследователям, работающим над созданием технологий двойного назначения будет уточнен и ограничен”, – сообщил телеканал.
Кроме того, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что действующий закон об иностранцах допускает отказ в выдаче вида на жительство на том основании, что такое лицо представляет угрозу безопасности и общественному порядку.