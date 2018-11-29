Финские инвесторы готовы разместить свои предприятия на Кубани

Об этом иностранные бизнесмены заявили на встрече с главой региона Вениамином Кондратьевым. Дальнейшее сотрудничество он обсудил 29 ноября с послом республики и представителями финских компаний.

Европейская страна славится своим отношением к окружающей среде — лишь 3% мусора отправляется на свалки, остальное перерабатывают. Опыт Финляндии может оказаться полезным для нашего региона, отметил губернатор. Ежегодно на территории края образуется около 2,5 млн т ТБО. Чтобы решить проблему с переработкой мусора, необходимо строительство семи межмуниципальных полигонов.

«Утилизация ТБО и переработка — вот это сегодня проблема, которая очень актуальна для нашего региона. Мы активно занимаемся ее решением. Я думаю, те проекты, которые мы можем обсуждать и находить решения в этой плоскости, для нас принципиально важны. Нужно отказаться от этих полигонов, в простонародье свалок, потому что ничего хорошего в будущем, да и сегодня, от этого нет. Мы готовы предложить ряд площадок для строительства непосредственно финскими компаниями, заводом по переработке и утилизации твердых и бытовых отходов, попросту говоря, мусора», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Я полностью согласен с вами. То, что интересует нас и наши компании. Мы хотели бы сделать прорыв. Создать такой хороший пример в этой отрасли, которая дает вам эффект и решает ваши проблемы», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Финские компании рассказали о путях решения проблемы и презентовали свои проекты. Краевые власти предлагают для строительства полигонов участки в Брюховецком, Тбилисском и Новокубанском районах. Вениамин Кондратьев обратился к представителям компаний и отметил, что в регионе готовы рассмотреть все их предложения.

«Здесь важно понимать, что из переработки или утилизации ТБО для компаний, которые здесь присутствуют, конечно, важно сделать бизнес. Это должно быть прибыльно. Поэтому здесь мы с удовольствие выслушаем и ваши предложения по логистической схеме утилизации и переработке мусора. Где бы вы поставили мусороперерабатывающий завод? Как вы себе видите конструкцию в рамках нашего региона по утилизации и переработке ТБО? Нам за вас считать сложно. Мы-то посчитаем, но согласитесь ли вы со счетом. Мы предлагаем, как вам выгоднее. Здесь нужно изначально исходить из общей концепции, чтобы мы их не понастроили и друг другу не мешали. Мы же можем, как говорится, затоварить рынок, а потом не будем знать, что с этим делать. Тут надо консолидированное, грамотное, взвешенное решение. Исходя из вашего опыта и понимания прибыли составить такую бизнес-модель», — считает губернатор Краснодарского края.

Глава региона поручил профильным ведомствам детально изучить все предложения. В свою очередь, руководители финских компаний отметили, что заинтересованы в сотрудничестве с Краснодарским краем.

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