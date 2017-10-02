Фирма из Армавира заплатит за бренд «Кубанская коровка» штраф

Армавирская фирма заплатит штраф в 67,7 млн рублей за использование бренда, схожего с «Коровкой из Кореновки».

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с армавирского ООО «СЭД» 67,7 млн рублей за использование товарного знака «Коровка из Кореновки». Об этом сообщил представитель ЗАО «Ренна-Холдинг» Вячеслав Чакилев, который владеет товарным знаком.

Ранее московская компания ЗАО «Ренна-Холдинг» добилась прекращения незаконного использования своего товарного знака «Коровка из Кореновки» армавирской компанией «Кубанская коровка» и взыскания с нее компенсации в размере 114 млн рублей. Размер присужденных компенсаций за незаконное использование товарных знаков по этим двум делам является самым крупным в России.

В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела в отношении руководителей и бенифициаров ООО «Кубанская коровка» и ООО «СЭД».

В феврале 2017 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск компании «Ренна-Холдинг» к ООО «СЭД» и постановил взыскать с ответчика 67,7 млн рублей.

Спор компаний за запантентованный московским холдингом товарный знак ведется с 2011 года. В 2013 году Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске ЗАО «Ренна-Холдинг» (Москва), требовавшему от армавирских ООО «Кубанская коровка», ООО СЭД и ОАО «Кубарус-Молоко» прекратить выпуск контрафактной продукции, изъять и уничтожить ее вместе с упаковкой и использующимся для производства оборудованием, выплатить холдингу компенсацию, пишет «Коммерсантъ».

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