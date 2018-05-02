Фирма-производитель гитар Gibson заявила о банкротстве

На инструментах этой американской компании играли такие музыканты, как Элвис Пресли, Би Би Кинг и Кит Ричардс.
Компания Gibson Brands ранее носила название Gibson Guitar Corporation, была основана в 1902 году.
Фирма 1 мая подала в суд заявление о банкротстве для проведения реорганизации бизнеса.
Компания обещает продолжить производство одноименных гитар после окончания реструктуризации. Она планирует избавиться от ряда убыточных непрофильных активов и сосредоточиться на выпуске музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на газету USA Today.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту