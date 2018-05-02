Фирма-производитель гитар Gibson заявила о банкротстве

На инструментах этой американской компании играли такие музыканты, как Элвис Пресли, Би Би Кинг и Кит Ричардс.

Компания Gibson Brands ранее носила название Gibson Guitar Corporation, была основана в 1902 году.

Фирма 1 мая подала в суд заявление о банкротстве для проведения реорганизации бизнеса.

Компания обещает продолжить производство одноименных гитар после окончания реструктуризации. Она планирует избавиться от ряда убыточных непрофильных активов и сосредоточиться на выпуске музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на газету USA Today.

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