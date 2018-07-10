«Фишт» допустят к проведению матчей ФНЛ после решения вопроса с допуском фанатов

На сочинском стадионе необходимо организовать разведение потоков болельщиков команд-хозяев и команд-гостей во избежание конфликтных ситуаций.

По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, пока что место проведения матча первого тура нового сезона ФНЛ «Сочи» — «Спартак-2» не определено. Он не исключил, что встреча может пройти не на «Фиште» из-за вопросов, связанных с организацией размещения болельщиков.

«Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд. У нас должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них, нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков», — цитирует президента ФНЛ ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», руководство ФК «Сочи» 25 июня предположило, что клуб может начать сезон в ФНЛ на стадионе «Юг-Спорт», так как не сумеет подготовиться к проведению матчей на стадионе «Фишт» из-за чемпионата мира.

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