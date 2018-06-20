ФК «Афипс» не примет участия в первенстве ПФЛ в новом сезоне

Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не примет участия в соревнованиях «по ряду причин».

Клуб, базирующийся в поселке Афипс Северского района, был основан в 2012 году. В сезоне-2014/15 команда дебютировала в ПФЛ в зоне «Юг» и в первый же сезон заняла четвертое место по итогам первенства.

Следующие три сезона «Афипс» заканчивал на втором месте в зоне «Юг», останавливаясь в шаге от выхода в Футбольную национальную лигу, сообщает ТАСС.

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