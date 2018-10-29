ФК «Армавир» дома вничью сыграл с «Краснодаром-2»

Матч 19-го тура Олимп — ФНЛ прошел в Армавире 28 октября.

Уступая по ходу матча 0:2 — забили игроки «Краснодара-2» Арутюн Григорян и Даниил Уткин, «Армавир» смог не только отыграться, но и выйти вперед. У хозяев отличились Аслан Дышеков, Дмитрий Каюмов и Сергей Мирошниченко. Однако удержать преимущество в один мяч не удалось. На последней минуте основного времени игрок «черно-зеленых» Магомед-Шапи Сулейманов точно пробил со штрафного, сравняв счет.

Результат встречи — 3:3, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

По итогам первого круга турнира «Краснодар-2» занимает шестое место в турнирной таблице, «Армавир» — 18-е.

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