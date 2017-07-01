ФК «Армавир» и «Афипс» встретятся в финале турнира памяти Андрея Андреева

Матч состоится 1 июля в Афипском.

В полуфиналах «Армавир» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» — 2:1, а «Афипс» в серии пенальти переиграли песчанокопскую «Чайку» — 0:0 (4:3).

Встреча за третье место также пройдет 1 июля, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», турнир проводится по кубковой системе. Группу А составили ФК «Афипс», ФК «Биолог-Новокубанск», ФК «Динамо-2», ФК «Чайка». Группу В — ФК «Армавир», ФК «Динамо Ставрополь», ФК «Черноморец» и ФК «Дружба».

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