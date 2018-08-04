ФК «Армавир» планирует обратиться в суд после скандала в игре со «СКА-Хабаровском»

В клубе 4 августа заявили, что готовы обращаться в гражданские суды ради отстаивания правоты.

«К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что подавая жалобу в КДК РФС, мы ни в коем случае не рассчитывали на три очка в матче со СКА. Мы проиграли на футбольном поле и признаем это. Нашей целью и задачей было и остается желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие. Однако, к сожалению, мы еще раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам», — заявили в пресс-службе ФК «Армавир».

В клубе добавили, что в любом случае продолжат борьбу за справедливость и будут добиваться правды в ФНЛ и РФС.

«Мы пойдем вплоть до суда спортивного в Лозанне и гражданских судов в России. Потому что мы хотим играть в лиге, в которой чтут собственный же регламент и для всех клубов он трактуется одинаково. Уверены, что большинство клубов России также хотят жить в правовом поле, где все клубы равны друг перед другом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче 1-го тура ФНЛ «Армавир» на выезде в Хабаровске крупно уступил СКА — 3:0.

После игры клуб опротестовал результат матча со «СКА-Хабаровском». Причиной стало участие в составе хозяев футболиста Ираклия Квеквескири. В минувшем сезоне, выступая за московский «Арарат» в ПФЛ, Квеквескири в последней встрече получил красную карточку. Согласно регламенту, это автоматически влечет дисквалификацию на следующую игру. В связи с этим «Армавир» подал в контрольно-дисциплинарный комитет РФС протест.

Футболистам «Армавира» отказали в требовании засчитать «СКА-Хабаровску» поражение.

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