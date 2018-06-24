ФК «Армавир» подписал контракт полузащитником Азаматом Гурфовым

Предыдущий сезон футболист провел в составе «Авангарда».

Азамат Гурфов родился в 1994 году в Нальчике, с 2011 года выступал за молодежку ФК «Спартак-Нальчик», позже стал играть за основную команду Кабардино-Балкарии. В составе ФК «Спартак-Нальчик» футболист провел большую часть своей карьеры, лишь в сезоне 2017/18 Гурфов выступал за ФК «Авангард» (Курск), сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Армавир» подписал контракт с полузащитником Владимиром Романенко.

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