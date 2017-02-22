ФК «Армавир» заключил контракты с двумя полузащитниками

В футбольный клуб «Армавир» в феврале перешли полузащитники Евгений Духнов и Альберт Арзуманян.

Духнов выступал за «Динамо Ставрополь», «Кавказтрансгаз-2005», «Ставрополье-2009», «Ставрополь», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Факел», курский «Авангард». Этот сезон 30-летний полузащитник начал в нижнекамском «Нефтехимике». В его составе он провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

Альберт Арзуманян – воспитанник армавирского футбола. Свою карьеру он начал в ФК «Биолог-Новокубанск» в сезоне-2015/2016. В текущем розыгрыше чемпионата ПФЛ 19-летний полузащитник провел пять матчей, сообщает пресс-служба ФК «Армавир».

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