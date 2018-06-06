ФК «Динамо-СПб» переедет в Сочи после чемпионата мира

Об этом заявили в администрации курорта и в дирекции клуба.

Официальное подтверждение со стороны клуба уже поступило в сочинскую мэрию, сообщал начальник департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян.

Чиновник отметил, что «Динамо» сменит название и, вероятнее всего, будет называться ФК «Сочи». По его словам, клуб ставит себе задачу выйти в Премьер-лигу, что только позитивным образом скажется на спортивном имидже города-курорта, пишет «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Динамо-СПб» 5 июня официально объявил о переезде в Сочи.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник