ФК «Краснодар-2» дома обыграл «Тамбов»

Матч 21-го тура Олимп — первенства ФНЛ прошел в Краснодаре 10 ноября.

В составе «черно-зеленых» дважды (на 12-й и 22-й минутах) отличился Герман Онугха. «Тамбов» не смог ответить сопернику, итоговый счет — 2:0 в пользу хозяев поля.

«Краснодар-2» имеет в активе 35 очков и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Тамбов» (44) продолжает лидировать в первенстве.

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