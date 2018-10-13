ФК «Краснодар-2» дома обыграл «Зенит-2»

Игра в рамках 16-го тура первенства Олимп — ФНЛ прошла 13 октября в Краснодаре.

На 62-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Зенита-2». В результате гол забил полузащитник «Краснодара» Алекс Мацукатов. На 86-й минуте укрепил преимущество в счете нападающий Иван Игнатьев. У гостей отличился хавбек Руслан Казаков. Матч завершился со счетом 2:1.

«Краснодар-2» набрал 27 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице первенства, сообщает «Чемпионат».

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