ФК «Краснодар-2» обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ

Игра 30-о тура Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 прошла 7 апреля в Москве.

Встреча, которая состоялась на стадионе академии «Спартак», завершилась со счетом 2:3 в пользу ФК «Краснодар-2». В составе горожан голами отметились нападающий Герман Онугха на 32-й минуте матча, он же оформил дубль в начале второго тайма, реализовав пенальти. Победный гол команде принес полузащитник Арутюн Григорян на 82-й минуте матча.

В составе ФК «Спартак-2» голы на счету нападающего Александра Руденко и полузащитника Солтмурада Бакаева.

После победы ФК «Краснодар-2» занимает девятую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ. А «Спартак-2» — 11 строчку. Лидерами турнирной таблицы являются «Тамбов», «Томь» и «Сочи», сообщается на официальном сайте ФК «Краснодар».