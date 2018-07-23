ФК «Краснодар-2» провел игру второго тура первенства ФНЛ

На поле своей Академии «черно-зеленые» принимали «СКА-Хабаровск».

Начало осталось за хозяевами поля. Они играли раскованно и часто угрожали воротам гостей. Один из ударов вскоре оказался результативным. Новобранец клуба Герман Онугха на 16-й минуте подкараулил отскок от защитника и точно послал мяч в правый угол ворот, 1:0. Ответила дальневосточная команда в конце тайма. Вратарь «быков» Матвей Сафонов сбил в штрафной Дмитрия Кабутова, а Максим Казанков реализовал пенальти. Итог тайма — 1:1.

«Мы здорово играли. Также сказал команде не забывать про оборону и быть сконцентрированными до конца игры», — рассказал ирок ФК «Краснодар-2» Андрей Ивашин.

После перерыва на поле лучше смотрелись хозяева. По крайней мере, два стопроцентных момента было именно у них, однако голкипер хабаровчан Егор Генералов спас свою команду. Гости уповали на контратаки, но ничего из них не извлекли. Тренеры пытались усилить игру команд заменами. Боевая ничья — 1:1.

«Есть досадный легкий отпечаток, такое ощущение, что мы сегодня проиграли. По созданным моментам и по количеству голевых акций мы превзошли в два раза соперника. Есть удовлетворение от качества игры. Нет удовлетворения от результата», — отметил главный тренер ФК «Краснодар-2» Александр Нагорный.

После двух туров «Краснодар-2» находится на 13-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. Первые в истории команды матчи горожане сыграли вничью.

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