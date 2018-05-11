ФК «Краснодар-2» сыграет с казанским «Рубином» 12 мая

Победа или ничья гарантирует краснодарской команде первое место.

Дубль «черно-зеленых» впервые в истории может стать победителем первенства России. Для этого «быкам» в последнем туре нужно не проиграть казанскому «Рубину».

Если же краснодарцы уступят казанцам, а идущие вторыми армейцы победят, то они обгонят «быков». У ЦСКА — преимущество над горожанами по личным встречам.

Ждать развязки осталось недолго. Матч с «Рубином» коллектив Игоря Пикущака проведет на стадионе Академии «Краснодара» 12 мая в 12:00.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник