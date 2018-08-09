ФК «Краснодар» анонсировал покупку нового игрока

В аккаунте команды в Twitter появилась информация о покупке футболиста из города Торлауксхебна.

«Торлауксхебн. Нет, это не клавиатура залипла! Именно в этом городе родился наш новый футболист! В 16:00 узнаете, кто это», — написали в соцсетях.

Город Торлауксхебн расположен на южном побережье Исландии, на берегу Атлантического океана.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 августа нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов перешел в московский «Локомотив».

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