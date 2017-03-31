ФК «Краснодар» бесплатно пустит болельщиков ЦСКА в фанатский сектор

Руководство ФК «Краснодар» решило бесплатно пустить болельщиков ЦСКА на матч команд, который состоится 9 апреля в столице Кубани.

В связи с этим руководство «черно-зеленых» обратилось к болельщикам московской команды с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча.

Билеты в гостевой сектор можно будет получить у представителя ЦСКА 9 апреля, начиная с 15:00, сообщает пресс-служба московской команды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стал известен график 21-23-го туров РФПЛ. ФК «Краснодар» 3 апреля в гостях сыграет с «Ростовом», 9 апреля примет ЦСКА. Выездная встреча с казанским «Рубином» состоится 15 апреля.

Источник