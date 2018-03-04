ФК «Краснодар» бесплатно пустит болельщиков «Ростова» на следующий матч команд

Краснодарский клуб поблагодарил гостей за «цивилизованное поведение» на матче 3 марта.

«Отметим цивилизованное поведение поклонников ФК «Ростов» и сообщаем, что на следующем матче «Ростова» в Краснодаре вход на сектор для фанатов из Ростова-на-Дону будет бесплатным», — сообщили в группе ФК «Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в первом после зимнего перерыва матче обыграл «Ростов». На встрече побывали 31 тыс. 388 зрителей.

Для болельщиков «сине-желтых» организовали бесплатную электричку для проезда в Краснодар.

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