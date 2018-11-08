ФК «Краснодар» дома одержал волевую победу над «Стандардом» в матче Лиги Европы

08 ноября в 22:46

Встреча 4-го тура группового этапа турнира прошла в Краснодаре 8 ноября.

Первый гол матча на 19-й минуте забил капитан бельгийцев Мехди Карсела-Гонсалес. На 79-й минуте нападающему «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову удалось сравнять счет, а еще через три минуты Вандерсон Масиэл вывел свою команду вперед.

Этот матч стал дебютным для 19-летнего голкипера «черно-зеленых» Матвея Сафонова в Лиге Европы.

Игру посетили 21 тыс. 526 зрителей.

Следующую домашнюю встречу в рамках Лиги Европы «Краснодар» проведет против «Акхисара» 29 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом матче группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Акхисар», во втором оказался сильнее «Севильи», а в третьем уступил «Стандарду».

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