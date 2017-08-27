ФК «Краснодар» дома победил «Динамо»

27 августа в 21:54

Матч 8-го тура чемпионата РФПЛ прошел на домашней арене «быков» 27 августа.

На 26-й минуте счет открыл нападающий хозяев Федор Смолов. Форвард прямым ударом со штрафного пробил в форвард в угол вратаря. На 60-й минуте Смолов оформил дубль после передачи Сергея Петрова. Больше забить не удалось, итог встречи — 2:0 в пользу «Краснодара».

Перед началом матча клуб получил приз «Лига fair play» за самые высокие показатели честной игры среди всех представителей Премьер-лиги по итогам июля 2017 года. Награду принял капитан «черно-зеленых» Андреас Гранквист.

В следующем туре «Краснодар» 10 сентября на выезде встретится с «Уфой».

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