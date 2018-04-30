ФК «Краснодар» дома победил московский «Локомотив»

Встреча 28-го тура чемпионата России по футболу прошла в Краснодаре 30 апреля.

После падения Сергея Петрова в борьбе с Алексеем Миранчуком на 67-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Локомотива». Его успешно реализовал нападающий «быков» Федор Смолов. Уже через минуту игрок оформил дубль. Итог встречи — 2:0 в пользу хозяев поля.

По итогам тура «черно-зеленые» расположились на пятой строчке турнирной таблицы с 50-ю баллами. Следующую игру команда проведет 5 мая на выезде против клуба «СКА-Хабаровск». «Красно-зеленые», которые остаются лидерами чемпионата, из-за проигрыша не смогли досрочно оформить чемпионство.

После окончания встречи с «Локомотивом» прошло торжественное прощание с нападающим «быков» Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с «Краснодаром». Он провел за «быков» 116 матчей и забил 19 голов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч ФК «Краснодар» против «Локомотива» продали все билеты. Ожидалось, что встречу посетят более 5 тыс. болельщиков «красно-зеленых». Перед началом матча они приветствовали свою команду у гостиницы Hilton, а после фанатов бесплатно отвезли на стадион.

Полицейские обеспечивали охрану порядка на матче ФК «Краснодар» — «Локомотив».

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