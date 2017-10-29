ФК «Краснодар» дома разгромил «СКА-Хабаровск» и прервал серию поражений

Горожане 29 октября в рамках 15-го тура российской футбольной Премьер-лиги забили четыре мяча гостям.

Счет в матче хозяева поля открыли на 11-й минуте. Во время атаки Виктор Классон получил мяч и точно пробил с линии штрафной в угол ворот соперника. В завершении первого тайма, на 41-й минуте, «Краснодар» увеличил отрыв — второй мяч забил форвард «быков» Федор Смолов.

После перерыва гостям удалось сократить отставание. На 60-й минуте за грубую игру в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Штрафной реализовал нападающий Мирослав Маркович.

На 80-й минуте игры арбитр назначил еще один пенальти, но теперь в ворота «СКА-Хабаровск». Точно пробил Смолов, оформив дубль.

В завершении встречи горожане довели счет до разгромного. Четвертый мяч в ворота соперников на 88-й минуте забил полузащитник Вандерсон. В итоге матч завершился со счетом 4:1. «Краснодар» прервал четырехматчевую серию поражений.

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