ФК «Краснодар» дома разгромил тульский «Арсенал»

Матч 15-го тура РПЛ прошел 25 ноября на стадионе «быков» в Краснодаре.
Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Масиэл Вандерсон. В начале второго тайма на 48-й минуте преимущество хозяев поля увеличил нападающий Иван Игнатьев. На 76-й минуте еще один мяч в ворота соперника забил Магомед-Шапи Сулейманов.
На 88-й минуте с поля удалили Шарля Каборе, который получил вторую желтую карточку.
В итоге — 3:0 в пользу «Краснодара».
Следующий матч «черно-зеленые» проведут 29 ноября в 20:55. На домашней арене «быки» сыграют решающий для себя поединок группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисарспора».
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