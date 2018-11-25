ФК «Краснодар» дома разгромил тульский «Арсенал»

Матч 15-го тура РПЛ прошел 25 ноября на стадионе «быков» в Краснодаре.

Счет на 40-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Масиэл Вандерсон. В начале второго тайма на 48-й минуте преимущество хозяев поля увеличил нападающий Иван Игнатьев. На 76-й минуте еще один мяч в ворота соперника забил Магомед-Шапи Сулейманов.

На 88-й минуте с поля удалили Шарля Каборе, который получил вторую желтую карточку.

В итоге — 3:0 в пользу «Краснодара».

Следующий матч «черно-зеленые» проведут 29 ноября в 20:55. На домашней арене «быки» сыграют решающий для себя поединок группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисарспора».

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