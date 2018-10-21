ФК «Краснодар» дома с минимальным счетом уступил «Ахмату»

Матч 11-го тура РПЛ прошел в Краснодаре 21 октября.
Первый тайм встречи закончился безголевой ничьей. На 50-й минуте с поля за эмоциональную реакцию на действия арбитра удалили тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник «Ахмата» Исмаэл.
Встречу посетили 22 тыс. 628 болельщиков.
Следующий домашний матч «черно-зеленые» проведут 4 ноября против «Ростова».
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