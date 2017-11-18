ФК «Краснодар» дома с разгромным счетом уступил московскому «Спартаку»

Матч 17-го тура чемпионата России по футболу прошел в Краснодаре 18 ноября.

Счет на восьмой минуте открыл нападающий «Спартака» Луис Адриано. На 28-й минуте игрок отдал пас Зе Луишу, который точно пробил по воротам «Краснодара» — 0:2. На 86-й минуте Адриано оформил дубль. «Черно-зеленые» смогли ответить гостям лишь на 88-й минуте матча, забил Виктор Классон. Еще через две минуты лидерство «Спартака» упрочил Квинси Промес. Итог встречи — 1:4 в пользу «красно-белых».

Игру посетили 33 тыс. 979 зрителей.

Следующий матч ФК «Краснодар» проведет 26 ноября на выезде. Команда встретится с «Уралом».

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