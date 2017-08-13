ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с «Амкаром» —1:1

Матч 6-го тура РФПЛ прошел 13 августа на домашнем стадионе «черно-зеленых».

Счет на 25-й минуте открыл полузащитник хозяев Виктор Классон. На 76-й минуте гостям удалось отыграться, забил Михаил Гащенков. Итог матча — 1:1.

Ворота «быков» впервые во время турнира РФПЛ защищал 18-летний воспитанник Академии ФК «Краснодар» Матвей Сафонов.

В следующем туре 20 августа «черно-зеленые» проведут выездной матч против «Ростова».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 17 августа ФК «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы встретится с сербской «Црвеной Звездой».

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