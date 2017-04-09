ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с ЦСКА — 1:1

Футбольный «Краснодар» 9 апреля принимал московский ЦСКА. Матч закончился ничьей — 1:1.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших во время взрыва в петербургском метро.

Первый тайм окончился безголевой ничьей. На 58-й минуте, забив пенальти, счет открыл нападающий хозяев Федор Смолов. На 76-й минуте гостям удалось сравнять счет, отличился Понтус Вернблум. Итог встречи — 1:1.

Матч посетили 31 тыс. 165 зрителей.

В следующем туре Премьер-лиги «черно-зеленым» предстоит встреча с казанским «Рубином». Она состоится 15 апреля в столице Татарстана.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ЦСКА могли попасть на матч бесплатно.

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