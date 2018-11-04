ФК «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом»

Матч прошел 4 ноября на стадионе «быков».
Счет на 7-й минуте открыли гости. Голом отметился Эльдор Шомуродо.
На 16-й минуте Ари забил ответный мяч. А во втором тайме бразильский форвард «быков» оформил дубль.
В концовке команда Валерия Карпина смогла отыграться — гол забил исландский защитник гостей Сверрир Ингасон. В итоге – 2:2.
В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 23 очками занимает третье место, «Ростов», у которого 22 очка, идет четвертым.
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Футбольный сезон — 2018/2019
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