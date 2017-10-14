ФК «Краснодар» дома уступил ЦСКА

Центральный матч 13-го тура чемпионата России по футболу прошел 14 октября на домашней арене «черно-зеленых».

Перед началом игры капитан «Краснодара» Андреас Гранквист принял награду «Лиги Fair Play» за сентябрь. Ранее клуб получал ее за успехи в июле. Премию учредили для продвижения идей и принципов честной игры, ее вручают по итогам каждого месяца.

Команды и болельщики минутой молчания почтили память директора ФК «Зенит» Константина Сарсании, который скончался 7 октября.

На 38-й минуте счет открыл защитник ЦСКА Алексей Березуцкий. Во время атаки он ударил по мячу, тот задел игрока «быков» Михайло Ристича, изменил траекторию и, сбив с толку вратаря «Краснодара» Андрея Синицына, оказался в воротах хозяев. Больше никому забить не удалось, матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

На игре побывали 32 тыс. 579 зрителей.

Следующий матч «черно-зеленые» проведут на выезде 23 октября. Команде предстоит встретиться с московским «Локомотивом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч с ЦСКА продали все билеты.

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