ФК «Краснодар» дома уступил «Зениту»

Матч 11-го тура чемпионата России по футболу прошел на домашней арене «быков» 24 сентября.

На 30-й минуте Александр Ерохин вывел «сине-бело-голубых» вперед. Кришито после розыгрыша стандарта сделал подачу, Ерохин подхватил мяч и головой забил гол. Через четыре минуты преимущество гостей увеличил Дмитрий Полоз, ударивший головой в дальний угол ворот.

Больше забить не удалось, матч закончился в пользу «Зенита» со счетом 0:2.

Игру посетили 33 тыс. 979 болельщиков.

До этой встречи «Зенит» и «Краснодар» занимали первое и второе места в турнирной таблице соответственно.

Следующая домашняя встреча «быков» состоится в рамках 13-го тура Премьер-лиги: 14 октября горожане примут столичный ЦСКА. До этого «Краснодару» 29 сентября на выезде предстоит сыграть с тульским «Арсеналом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч «Краснодара» и «Зенита» прошел при аншлаге, на него продали все билеты.

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