ФК «Краснодар» достиг договоренности о трансфере Кристиана Куэвы

Атакующий полузащитник сборной Перу перейдет в краснодарский клуб из «Сан-Паулу» в ближайшее время.

Кристиан Куэва в 17-летнем возрасте подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Универсидад де Сан-Мартин», в составе которого дважды выиграл национальный чемпионат. Свой первый гол в профессиональном футболе Куэва забил 16 июля 2008 года в ворота «Универсидад Сесар Вальехо». Через четыре года он перешел в этот клуб.

В январе 2013-го игрока приобрел чилийский клуб «Унион Эспаньола», в составе которого он в конце того же сезона выиграл чемпионат страны. Вскоре после этого уехал выступать на правах аренды в мадридский «Райо Вальекано». Однако там принял участие лишь в двух официальных матчах и отправился в фарм-клуб «Райо», где провел остаток сезона-2013/2014.

Летом 2014 года Куэва пополнил перуанскую команду «Альянца Лима». Затем перебрался в Мексику, где провел год в клубе «Депортиво Толука». Летом 2016-го его приобрел один из бразильских грандов — «Сан-Паулу».

В составе сборной U-20 сыграл четыре матча на домашнем для перуанцев юношеском чемпионате Южной Америки. В том же году дебютировал в первой сборной страны. На чемпионате Южной Америки 2015 года в Чили перуанцы завоевали бронзовые медали, а Куэва, забивший один мяч в шести матчах и сделавший две результативные передачи, был включен в символическую сборную турнира.

Все три матча в составе сборной Перу Кристиан Куэва провел на только что завершившемся в России ЧМ-2018, где отметился результативной передачей в матче с Австралией.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Сан-Паулу» согласовали все детали трансфера Кристиана Куэвы. Атакующий полузащитник в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишут контракт с «черно-зелеными», и он приступит к тренировкам в составе команды, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» приобрел полузащитника сборной Перу Кристиана Куэва за 8 млн евро.

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