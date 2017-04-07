ФК «Краснодар» и ЦСКА встретятся в 12-й раз в Премьер-лиге

Встреча футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА 9 апреля станет для коллективов 12-й по счету в Премьер-лиге. Пока с перевесом в одну победу лидирует ЦСКА.

У москвичей — четыре победы, у «Краснодара» — три. Еще четыре игры клубы провели вничью. Первый очный матч состоялся 3 апреля 2011 года в Москве на стадионе «Лужники». Он закончился вничью — 1:1. На гол «армейца» Нецида «быки» ответили мячом Пикущака. С таким же результатом завершилась и первая встреча в Краснодаре. На стадионе «Кубань» в июле у ЦСКА забил Хонда, а сравнял счет Андрей Михеев.

В следующих трех играх горожане проиграли, причем в октябре 2013 года потерпели разгромное поражение 1:5. Тогда хет-триком отметился «армеец» Тошич.

В декабре этого же года «Краснодар» впервые выиграл у ЦСКА. У себя дома гол Енджейчика принес победу и результат 1:0. Далее «черно-зеленые» в РФПЛ не уступали москвичам три игры подряд: две победы и одна ничья. Баланс был нарушен в прошлом сезоне, когда ЦСКА выиграл со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне матч прошел на новой арене клуба ЦСКА. В сентябрьской игре восьмого тура была зафиксирована ничья 1:1. На третьей минуте счет открыл Ласина Траоре, а на 15-й Федор Смолов сравнял счет, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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