ФК «Краснодар» на последних секундах матча упустил победу над «Анжи»

Матч 24-го тура чемпионата России по футболу прошел 1 апреля в Краснодаре.

На 33-й минуте встречи защитник «черно-зеленых» Игорь Калинин, для которого эта встреча стала дебютной в Премьер-лиге, выполнил кросс от левой бровки, от спины кого-то из махачкалинцев мяч прилетел к Виктору Классону, тот финтом ушел от оппонента, продвинулся вперед и от угла вратарской пробил под дальнюю штангу.

В самой концовке матча «Анжи» сумел организовать давление на ворота Синицына и за несколько секунд до финального свистка Олег Данченко забил решающий гол встречи. Итог — 1:1.

«Краснодар» практически лишил себя шансов побороться за медали и право сыграть в Лиге чемпионов.

После матча с «Анжи» команда оказалась на пятой строчке турнирной таблицы, сообщает пресс-служба клуба.

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