ФК «Краснодар» на сборах сыграл вничью с чешской «Славией» — 1:1

Команды провели контрольный матч в Австрии 8 июля.

«Быки» реализовали гол на 21-й минуте первого тайма. Отличился Магомед-Шапи Сулейманов.

Второй тайм оказался безголевым. Однако на первой добавочной минуте счет сравнял Симон Дели. Итог встречи — 1:1.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» во время второго сбора проведет пять матчей. Клуб уже обыграл румынский «Вииторул», словенский «Марибор», а также сыграл вничью с датским «Копенгагеном». Итог сбору подведет поединок с московским ЦСКА. Игра пройдет 9 июля в Австрии.

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