ФК «Краснодар» на сборах в Испании обыграл «Стремсгодсет»

Товарищеский матч с норвежской командой прошел 6 февраля.

«Краснодар» в очередном контрольном матче в рамках подготовки ко второй части сезона со счетом 2:1 обыграл норвежский «Стремсгодсет». Игра прошла в Марбелье (Испания) на стадионе «Дама де ноче».

Голами за «быков» отметились Вандерсон и Федор Смолов, который уверенно реализовал 11-метровый удар, назначенный после удаления Маркуса Педерсена на 42-й минуте встречи, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на первом сборе в ОАЭ команда провела два матча: обыграла ташкентский «Локомотив» и уступила «Астане».

В оставшихся тренировочных матчах «Краснодар» 8 февраля встретится с венгерским «Видеотоном», а 10 февраля — с китайским «Хэбэй Чайна Форчун».

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