ФК «Краснодар» на сборе в Австрии проведет четыре матча

Второй летний сбор «черно-зеленых» пройдет с 6 по 21 июля.

«Краснодар» 9 июля проведет спарринг с самым титулованным клубом Африки — «Аль-Ахли», представляющим столицу Египта Каир.

«Штурм» из города Грац, серебряный призер последнего чемпионата Австрии, станет соперником «быков» 12 июля.

Оппонентом по встрече, которая пройдет 17 июля, выступит представитель российской Премьер-лиги «Оренбург», а 20 июля «быки» подведут итог сбору поединком с клубом «Бешикташ» из Стамбула, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» завершил первый летний сбор матчем против майкопской «Дружбы». Игра завершилась со счетом 0:7 в пользу «черно-зеленых».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник