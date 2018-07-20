ФК «Краснодар» на сборе в Австрии сыграет с турецким «Бешикташем»

Встреча начнется 20 июля в 18:00.

В составе «Бешикташа» — 15-кратного чемпиона Турции — звезды мировой величины. Например, португальцы Пепе и Куарежма, голандец Бабель, хорват Вида и другие.

В предыдущих спаррингах «быки» играли с египетским «Аль-Ахли», австрийским «Штурмом» и российским «Оренбургом» — одно поражение, две победы. Трансляцию предстоящего матча проведут на youtube-канале «быков».

Игра с «Бешикташем» станет для «черно-зеленых» последней на сборах. Далее у команды — возвращение в Краснодар, где пройдет оставшаяся часть подготовки к сезону.

«Быки» проведут первый матч российской Премьер-лиги 29 июля. Им предстоит сразиться с «Рубином» в Казани.

Четыре из пяти летних матчей «Краснодар» проведет на выезде. Во втором туре 4 августа команду ждет Екатеринбург и местный «Урал».

Затем коллектив переберется в Уфу. Стартовый свисток игры с одноименной командой прозвучит в 17:30 13 августа.

А 18 августа горожане сыграют в Краснодаре. Откроет домашний сезон матч против московского «Спартака». Он начнется в 19:00.

Последняя летняя встреча назначена на 26 августа. В ней «Краснодар» снова в гостях сойдется с недавним соперником по контрольной игре — ФК «Оренбург».

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